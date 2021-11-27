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Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:49 Son Güncelleme: 27.11.2021 20:55

Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı

Son dakika gelişmesi: İstanbul Sancaktepe’de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Halil İbrahim Scholten’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada firari olan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı.

Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Sezer Öztürk'ün şoförü A.M., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Firari olan eski futbolcu Öztürk ise akşam saatlerinde Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma tarafından yapılan kontrol sırasında yakalandı.

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Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı
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