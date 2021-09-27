Son dakika: Sezer Öztürk’ün daha önceki skandalları ortaya çıktı! İntikam almak için baltayla saldırmıştı...

Son dakika bilgisine göre Süper Lig'de 124 maça çıkıp 15 gol atan Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı! Sezer Öztürk, Çekmeköy'de yol verme kavgası yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de yaraladı. Sezer Öztürk'ün aracından ateş açtığı görüntüler saniye saniye kamerelara yansıdı. Sezer Öztürk'ün daha önce de adı skandallarla anılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlar da olan Sezer Öztürk'ün adı yine adli bir olayla gündeme geldi. Eskişehirspor döneminde orta saha oyuncusu Pele ile kavga eden Sezer, Beşiktaş'ta oynarken de takım kaptanlarından İbrahim Toraman ile yumruk yumruğa kavga etmişti. Son dakika haberine göre Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıktı.