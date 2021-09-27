Son dakika: Sezer Öztürk’ün daha önceki skandalları ortaya çıktı! İntikam almak için baltayla saldırmıştı...

Kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlar da olan Sezer Öztürk'ün adı yine adli bir olayla gündeme geldi. Eskişehirspor döneminde orta saha oyuncusu Pele ile kavga eden Sezer, Beşiktaş'ta oynarken de takım kaptanlarından İbrahim Toraman ile yumruk yumruğa kavga etmişti. Son dakika haberine göre Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıktı.
SON DAKİKA: SEZER ÖZTÜRK DAHA ÖNCE BALTAYLA ADAM YARALAMIŞTI!
Almanya'da doğduktan sonra 2006'da ilk kez Manisaspor'a imza atarak Türkiye'ye gelen Sezer Öztürk, Bayer Leverkusen altyapısında yetişti. Manisaspor'un ardından Eskişehirspor'a geçen Öztürk, burada adını Türkiye'ye duyurdu.
2011'de Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye 2.75 milyon Euro bedelle transfer edilen Sezer Öztürk, sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı.
KAPTAN İBRAHİM TORAMAN İLE KAVGA ETMİŞTİ!
2013'te Beşiktaş'a geçiş yapan Sezer, burada da oynadığı futboldan çok skandallarıyla adından söz ettirdi. Takım kaptanı İbrahim Toraman ile yumruk yumruğa kavga eden Sezer, kısa süre sonra Beşiktaş'tan gönderildi.
Başakşehir ve Eskişehirspor formaları da giyen Sezer Öztürk, 2015 yılında futbolu bıraktı.
Futbolu bıraktıktan sonra fitness yapan ve son görünümüyle şaşırtan Sezer Öztürk, Çekmeköy'de yaşanan olay sonrası polis tarafından aranıyor.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI!
Şüpheli Sezer Öztürk ve şüpheli Ö.G.'nin halen firar durumunda oldukları bilinirken şüpheli Sezer Öztürk hakkında İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartıldı.
DAHA ÖNCE DE BALTAYLA ADAM YARALAMIŞTI!
Almanya'da bir kişiyle kavga eden Sezer Öztürk, bir kişiye baltayla saldırdı. O dönemde de polis tarafından aranılan Sezer Öztürk, daha sonra serbest kalmıştı.
2014'te bir bar kavgasında bıçakla yaralanan Sezer Öztürk, iki yıl sonra baltayla saldırdığı kişiye o dönemden husumet beslediğini ve intikam aldığını söylemişti.
O ARABANIN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında olay sırasında Almanya ülkesi trafik siciline kayıtlı bir aracın kullanıldığı tespit edilirken aracın tescil kayıtlarına bakılarak sahibinin O.D. isimli bir şahıs olduğu öğrenildi.