Sezer Öztürk, yol verme kavgasında dehşet saçmıştı! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşeti yaşattı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartılırken, cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...