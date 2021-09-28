Sezer Öztürk, yol verme kavgasında dehşet saçmıştı! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşeti yaşattı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartılırken, cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...