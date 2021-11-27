Son dakika: Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İşte ilk ifadesi | Video

Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasıyla başlayıp cinayete uzanan olayla ilgili soruşturmada firari olan eski futbolcu, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma tarafından yapılan kontrol sırasında yakalanarak Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında SEGBİS sistemiyle ifadesi alınan Öztürk, olay gününü anlatarak maktulü kendisinin öldürmediğini iddia etti. Şüpheli futbolcu, mahkeme başlayana kadar dinlenmek için yurtdışına gitmek istediğini söylerken sevk edildiği Hakimlikçe ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları...