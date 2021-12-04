İyi Parti'de istifa depremi! "Yuvalarına geri dönen ülküdaşlarımızı kutluyorum"

Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılımlar sürüyor. CHP Ödemiş Gençlik Kolları Başkanı Özgür Günlü ve bir grup CHP'linin ardından dün de İYİ Parti'den toplu istifa edenler MHP'ye katıldı. MHP İl Başkanlığında yapılan törende rozet takılan partililer Bozkurt selamı vererek fotoğraf çektirdiler.
YUVAYA DÖNDÜLER
MHP İzmir İl Başkanı Şahin, "Dün partilerinden toplu istifa ederek, partimize katılan arkadaşlarımız, yuvalarına geri dönen dava arkadaşlarımız İP'in HDP ile olan ilişkilerinden Lütfü Türkkan'ın şehit yakınlarına olan tavrından ve ülkemizin genel durumuna muhalefetin yıkıcı tavrından rahatsız olan arkadaşlarımız. Onları bu hassasiyetleri ve partilerine geri döndükleri için kutluyorum. Birlikte çok daha güçlüyüz. Birlikte 2023 yolunda büyük başarılar kazanacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade ve fikri büyük bir sorumluluk anlayışıyla omuzlarında taşıyan Türk Milliyetçileri kol kola girmeli, omuz omuza olmalıdır. Partimiz de bu kutlu mücadelede tek toplanma yeri ve hareket noktasıdır." diyerek açıklama yaptı.
BÜYÜK FOTOĞRAFI GÖRÜYORUZ
"Küçük tartışmalarla, o şunu dedi, bu bunu dedi diyerek geçirecek vaktimiz yok" diyerek sözlerini sürdüren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Yüz yıl önce topraklarımızı işgal edenler, yine aynı emperyalist düşüncelerle karşımızdalar. Akdeniz'i Yunan gölü yaparak Türkiye'yi hapsetmek istiyorlar. Ne yazık ki muhalefet de tahakküm altına girmiş. Türkiye ve Türk Askeri Suriye'de ne arıyor? Libya'da ne arıyor? Azerbaycan'da ve Kuzey Irak'ta ne arıyor? diyen muhalefet Yunanistan'a bir söz bile söyleyemiyor. İşte biz bu büyük fotoğrafı görüyoruz. İşte Türk Milliyetçileri olarak direnişimiz ve haykırışımız budur. Bugün bizimle birlikte yol yürüyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu gerçekleri gören dava arkadaşlarımızla zillete dur diyeceğiz. Küçük tartışmalarla, o şunu dedi, bu bunu dedi diyerek geçirecek vaktimiz yok. Büyük düşünüp büyük adımlar atmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL
Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını da sözlerine ekleyen İl Başkanı Şahin, "Türkiye yetmiş yıl önceki, elli yıl önceki, kırk yıl önceki Türkiye değil. Çok şükür savunma sanayimizde büyük atılımlar yapıyoruz. Ağır sanayide büyük adımlar atıyoruz. Özel sektörümüz yaptığı işlerle ihracat rekorları kırıyor. Pençelerimizin biri Avrupa'da, biri uzak kıtalarda, diğeri Türk Dünyasında ve Afrika'da. Türkiye'nin gücü artık bütün dünyada hissediliyor. İşte Cumhuriyetimizin 100. Yılı 2023 yılı bu yüzden çok önemli. Atatürk'ün ve muhteşem kadrolarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılında lider ülke olacak. Tüm gayretimiz de mücadelemiz de bu yöndedir. Bu gayret ve ülküde saflarımıza katılan, geri dönen ve yüreğini bize verenlerle buluşmalarımız sürecek. Partimize katılımlar önümüzdeki günlerde de devam edecek" dedi.
ROZET TAKTI
İYİ Partiden toplu istifa ederek, MHP'ne katılan yeni üyelere Akşam saatlerinde il başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törende il başkanı Veysel Şahin tarafından rozetleri takılarak MHP'ne katılanlar da şu isimlerden oluşuyor; Ramazan Kaya, Halil Turhal, Recep Şişkolar, Sibel Fulya Tetik, Hasan Denk, Murat Güngör, Hakan Güllücelioğlu, Ali Dinler, Orhan Öznur, Nur Cihan İritaşlı, Gül Güllücelioğlu, Cafer Yıldız, Veysel Gökdağ ve Oğuzhan Sarıkulak.Lütfü Türkkan talimat mı aldı? Dikkat çeken sözler: Sanki kulağına o küfrü etmek için gidiyor... HDP terör şartı koştu, CHP ve İYİ Parti sustu! AK Parti'den sert tepki: HDP ittifakı esir almış...