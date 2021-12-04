İyi Parti'de istifa depremi! "Yuvalarına geri dönen ülküdaşlarımızı kutluyorum"

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını da sözlerine ekleyen İl Başkanı Şahin, "Türkiye yetmiş yıl önceki, elli yıl önceki, kırk yıl önceki Türkiye değil. Çok şükür savunma sanayimizde büyük atılımlar yapıyoruz. Ağır sanayide büyük adımlar atıyoruz. Özel sektörümüz yaptığı işlerle ihracat rekorları kırıyor. Pençelerimizin biri Avrupa'da, biri uzak kıtalarda, diğeri Türk Dünyasında ve Afrika'da. Türkiye'nin gücü artık bütün dünyada hissediliyor. İşte Cumhuriyetimizin 100. Yılı 2023 yılı bu yüzden çok önemli. Atatürk'ün ve muhteşem kadrolarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılında lider ülke olacak. Tüm gayretimiz de mücadelemiz de bu yöndedir. Bu gayret ve ülküde saflarımıza katılan, geri dönen ve yüreğini bize verenlerle buluşmalarımız sürecek. Partimize katılımlar önümüzdeki günlerde de devam edecek" dedi.

ROZET TAKTI

İYİ Partiden toplu istifa ederek, MHP'ne katılan yeni üyelere Akşam saatlerinde il başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törende il başkanı Veysel Şahin tarafından rozetleri takılarak MHP'ne katılanlar da şu isimlerden oluşuyor; Ramazan Kaya, Halil Turhal, Recep Şişkolar, Sibel Fulya Tetik, Hasan Denk, Murat Güngör, Hakan Güllücelioğlu, Ali Dinler, Orhan Öznur, Nur Cihan İritaşlı, Gül Güllücelioğlu, Cafer Yıldız, Veysel Gökdağ ve Oğuzhan Sarıkulak.

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