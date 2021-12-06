Kılıçdaroğlu’nun ahlaksız el hareketine tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet öyle bir hareket çeker ki..

"MUHALEFET TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİNDEN UZAK"

Fuat Oktay, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten biliyordum. Ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne kadar şey varsa karşısında olmak, milletten kopuşunuzun bir göstergesi diye düşünüyorum. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, tükenmişlik sendromu gösterdiğinizi görüyordum.