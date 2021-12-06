Kılıçdaroğlu’nun ahlaksız el hareketine tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet öyle bir hareket çeker ki..

TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine partisinin adına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ahlaksız el hareketi büyük tepki çekti.
FUAT OKTAY'DAN SERT TEPKİ: MİLLET ÖYLE BİR HAREKET ÇEKER Kİ...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketine sert tepki gösterdi. Oktay, "Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz." ifadelerini kullandı.
"MUHALEFET TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİNDEN UZAK"
Fuat Oktay, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Muhalefetin Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten biliyordum. Ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne kadar şey varsa karşısında olmak, milletten kopuşunuzun bir göstergesi diye düşünüyorum. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, tükenmişlik sendromu gösterdiğinizi görüyordum.
Hisleri krizleriyle, kaleme kağıda sarılıp karşılıksız mektuplar yazıyor, Türkiye'nin geleceğine kastedenlerden medet umuyorsunuz. Abilerinizden vesayet uzaklarından beklediğiniz cevap gelmeyecektir, gelmez. Çok beklersiniz. Samimiyetsizliğinizi tüm milletimiz biliyor."
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN EL HAREKETİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi üzerine CHP Grubu adına bir konuşma gerçekleştirdiği sırada yaptığı el hareketi tepki çekti. Ahlak dışı görüntünün ardından AK Partili vekillerden tepki gecikmedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptığı hareket de kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak." dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te tepki çeken el hareketi! | Video
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" açıklamasında bulundu.SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı" Meclis'teki terbiyesizliğe CHP'den tam destek: Elini sırtına vurdu, bu vücut dilidir