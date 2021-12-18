’ASELSAN satıldı’ yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı

Haluk Görgün sözlerini şöyle sürdürdü;

Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

YÜZDE YÜZ ASELSAN'A AİT

19 Ocak'ta KAP'a ilan edildiğini sözlerine ekleyen Görgün, ASELSAN QSTP-B Katar'daki şubemiz %100 ASELSAN'a aittir dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Görgün sözlerini şöyle tamamladı: Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır.