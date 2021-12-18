'ASELSAN satıldı' yalanı bir kez daha çöktü! En yetkili isim tek tek anlattı

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 16.12.2021 | 15:04
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ZAHA'nın mayın ve balistik testleri tamamlandı | Video 15.12.2021 | 13:01
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HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul Kürdistan'dır 14.12.2021 | 07:33
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'ASELSAN Katarlılar'a satıldı' yalanına CHP'li medya da ortak oldu. CHP'li Tanal'ın başlattığı asılsız habere ASELSAN'dan yalanlama geldi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır. Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı. İşte CHP'lilerin algısını çökerten o açıklama: