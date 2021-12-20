Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

MEMUR VE EMEKLERİ MAAŞLARI, EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Toplantıda, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile 2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kapsamlı olarak ele alındı.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok geniş bir katılımla Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Daha önce yaptığımız iki zirvenin ardından Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemize davet ettik. Hamd olsun öncekiler gibi başarılı ve verimli bir zirve oldu. Arkadaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirme fırsatımız oldu. Liderlerle baş başa görüşmeler yaptık. Kıtanın, önümüzdeki 5 yılda güvenlik, sağlık ve tarım kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardık.

Önce hedefimiz, ticareti 50 milyar, ardından 75 milyar dolara çıkarmaktır.