Video Haber Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan: Çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz | Video
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan: Çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz | Video

Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan: Çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz | Video

20.12.2021 | 20:08

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine'si, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 2021 yılının son Kabine Toplantısı'nda Toplantıda, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile 2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kapsamlı olarak ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

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