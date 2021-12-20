Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok önemli konunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. TL mevduatları için atılacak yeni adımı açıklayan Başkan Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajın yüzde 10'a indirileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verileceğini ifade etti.