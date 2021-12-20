Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:03
Başkan Erdoğan’dan memurlara müjde | Video 20.12.2021 | 20:11
06:37
01:31
00:57
NATO’dan yeni yıl koreografisi | Video 20.12.2021 | 18:48
00:46
01:54
02:28
02:29
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kerkük açıklaması | Video 20.12.2021 | 16:06
04:00
03:28
Hasan Basri Yalçın | Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi 20.12.2021 | 15:14
02:48
Mehmet Barlas | Erdoğan’a güveniyoruz 20.12.2021 | 14:20
02:31
01:26
06:15
İlk Türk Devletleri Uzay Ajansları Toplantısı Bakü’de gerçekleşti | Video 20.12.2021 | 12:28
25:25
02:03
01:40
Yılın son Kabine Toplantısı yarın yapılacak! İşte masadaki konular | Video 19.12.2021 | 20:24
00:24
00:01
Son Dakika: Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video 19.12.2021 | 17:11
02:19
Başkan Erdoğan, AK Parti mahalle başkanlarına hitap etti | Video 19.12.2021 | 16:04
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine'si, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 2021 yılının son Kabine Toplantısı'nda Toplantıda, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile 2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kapsamlı olarak ele alındı. Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.