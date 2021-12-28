SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum; Bizi izlemeye devam edin"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aziz Sancar bursunun ardından doktora sonrası için bilim insanlarına bir burs müjdesi daha verdi. Erdoğan, bilimsel çalışmalarda katedilen mesafenin dünya tarafından da takdir edildiğini belirtti, "Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum: Bizi izlemeye devam edin." dedi.

Erdoğan, büyüme oranlarına vurgu yaptı, cari fazlaya adım adım yaklaşıldığını ifade etti, "Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefimize hiç olmadığı kadar yakınız" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN: ÖDÜL ALAN BİLİM İNSANLARIMIZDAN 21'İNİN KADIN OLMASI AYRI BİR GURUR MESELESİ

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemizin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne katan tüm bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü 3, teşvik ödülünü ise 14 bilim insanımıza takdim edeceğiz. Bilimsel telif eser ödülleri alanında ise 9 Türkçe bilim eseri ödül alacak.

Ödülleri alanların 3'te 1'ine tekabül eden 21 bilim insanının kadın olması bizim için ayrı bir gurur meselesidir.

"YİĞİT DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAR"

Batı söylemekte imtina etse de bugünkü bilimin temeli Doğu medeniyetidir. O dönemin bilim insanları hep bizim medeniyetimizden çıkmıştır. Ömer Hayyamlar Biruniler bizim medeniyetimizin çatısı altından çıkmıştır. Elbette sadece geçmişteki başarılarımız ile iftihar ederek bir yere varamayız. Ancak geçmişten bugüne köprü kurmadan da bir yere varamayız. Hayıflanmak çözüm değildir, yapmamız gereken üzerimize düşeni yerine getirmek, çalışmak, üretmek ve yeniliklerin öncüsü olmaktır. Her zaman dediğim gibi: Yiğit düştüğü yerden kalkar.

"TEKNOFEST YENİ AZİZ SANCARLARIN HABERCİSİDİR"

İnovasyonun ve teknolojinin belkemiği olan bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. İnovasyon ve bilimin ülkemizde benimsenmesi için Milli Teknoloji hamlesi adı altında adımlar attık.

Beşeri sermayeyi bilim insanlarımıza, mühendislerimize hatta ilkokul çocuklarımıza ayırdığımız sermayeyi artırmak için sürekli çalışıyoruz.

Yeni fetihler yeni Fatihler yetiştirmenin derdindeyiz. TEKNOFEST'te yarışmalara katılan gençlerimiz geleceği değiştirecek mucitler arasında yer almak için yarışıyorlar. Bu yenilikler ülkemizden birçok yeni Aziz Sancarlar çıkacağının habercisidir.

Çağrımız ile ülkemize gelen yabancı hocalarımız da var. Yabancı demek hoşuma da gitmiyor. Küresel hocalarımız da var.

Bu hocalarımız doktora çalışmaları ile genç hocalarımızı da geliştiriyor. Yeni çağrımız ile daha fazla bilim insanını ülkemizin beşeri sermayesine katmış olacağız.

FUAT SEZGİN BURS PROGRAMI BAŞLIYOR

Ülkemize gelen ve ülkemizdeki yerleşik bilim insanlarımız nanoteknolojiden robotik teknolojiye kadar birçok yüksek bütçeli araştırmalar yürütüyorlar. Hocalarımızın yetiştirdidği gençler milyar dolar değerlemeye sahip girişimlerle karşımıza çıkabilir. Bilim insanlarına destek olmak boynumuzun borcudur. Aziz Sancar hocamız adına verilecek doktora sonrası bursu daha önce duyurmuştuk. Ocak 2022'de başlıyoruz.

Yeni bir burs programını daha duyurmak istiyorum. Bilim alanındaki çok kıymetli çalışmaları ile bilinen Prof.Dr. Fuat Sezgin hocamız adına burs programı açıyoruz. Bilim insanlarımıza bu burs ile destek vereceğiz.

"KÜRESEL YENİLİK ENDEKSİNDE 10 BASAMAK YÜKSELEREK 41'NCİ OLDUK"

Yüksek teknolojiye erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor. Bunun için üniversitelerdeki tematik çalışmaları destekliyoruz. TÜBA'nın her bilimsel etkinliği hayatımıza büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 12 eser basıldı. Yazımında önemli mesafe alınan bilim sözlüğü de bir diğer önemli eserdir. Bu sözlük bilimin kendi dilimizde üretilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu konudaki gayretlerinden dolayı TÜBA'yı ayrıca takdir ediyorum.

Ülkemiz teknolojisini daha ileri taşıyarak gayretlerinin meyvesini alacaktır. Türkiye küresel yenilik endeksinde 10 basamak yükselerek 41'nci sıraya yükseldi. İlk 50'de en çok artış gösteren ülke olduk.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Sanayide parmakla gösterilen ülkeler arasında yer almak için vargücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum: Bizi izlemeye devam edin.

Sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de dünyanın önde gelen ülkelerinden ayrışarak pozitif büyüme ile kapatacağız.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum; Bizi izlemeye devam edin"

"HEDEFE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ"

Cari fazla vereceğimiz günler artık yakındır. Global piyasaların bir parçası olarak Türkiye ekonomisi de sıkıntıları hissediyor. Biz bu fırtınaya son 19 yılda her alanda güçlendirdiğimiz sağlam bir ekonomi ile girdik. Pusulamız katma değerli üretim, hedefimiz dünyanın 10 ekonomisi içine girmektir. Bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Ülkemizi sürekli içine çekildiği kısır döngünden kurtardık.

Teknofest kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Bunun için, insan gücü, azme ve inanca sahibiz.