SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde önemli açıklamalar
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Son dakika haberi: TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.