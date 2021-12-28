SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum; Bizi izlemeye devam edin"
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Son dakika haberleri | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin bilimsel ataklarına vurgu yaptı, "Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum: Bizi izlemeye devam edin." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası bile diğer ülkelerden pozitif ayrışarak büyümesine dikkat çekti, "Pusulamız katma değerli üretim, hedefimiz dünyanın 10 ekonomisi içine girmektir. Bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız." diye konuştu.