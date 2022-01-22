Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Bahçeli'den Sedef Kabaş açıklaması: Çirkin saldırıyı, faşizan sözleri kınıyorum
Giriş Tarihi: 22.1.2022 20:03 Son Güncelleme: 22.1.2022 20:19

Son dakika! Bahçeli'den Sedef Kabaş açıklaması: Çirkin saldırıyı, faşizan sözleri kınıyorum

Son dakika! Bahçeli’den Sedef Kabaş açıklaması: Çirkin saldırıyı, faşizan sözleri kınıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah sözler sarf eden gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ZELİL BİR OYUN, ZİLLET BİR TİYATRODUR"

"Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür.

Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur.

"ANTİ DEMOKRATİK VE FAŞİZAN SÖZLERİ KINIYORUM"

Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum."

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Son dakika! Bahçeli'den Sedef Kabaş açıklaması: Çirkin saldırıyı, faşizan sözleri kınıyorum
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