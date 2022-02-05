Son dakika: Savcılık harekete geçti! Başkan Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımlara soruşturma başlatıldı

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona olduğunu açıklaması ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti. Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere hakaret içerikli paylaşımlar ile ilgili re'sen soruşturmalar başlatıldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."