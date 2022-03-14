CHP’li meclis üyesi de tarım arazisine villa yapmış

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay
'ın, İzmir
'in Karaburun
İlçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde bulunan ve tapuda zeytinlik olarak işli alana havuzlu villa yaptırdığı yönündeki iddialar Türkiye gündemine oturdu. SABAH'ın büyük ses getiren haberinin ardından yine aynı bölgede ikinci bir skandal daha patlak verdi. Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Murat Gül
'ün, 2019 yerel
seçimlerinde meclis üyesi olmasının ardından, yine Mordoğan Mahallesi'nde bulunan, tapuda ham toprak olarak işli 796 metrekare tarım arazisine, tarımsal amaçlı yapı yapacağını beyan edip, kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Mordoğan yolu üzerindeki dışı doğal taşlarla kaplı süper lüks villanın etrafının da tel örgülerle çevrili olduğu görüldü.
Gül'ün, bahçeye havuzda yaptırdığı fakat şikâyetlerden çekindiği için kısa süre önce üstünü tahta bir perde ile kapatıp üzerine de çim serdiği öne sürüldü. SABAH'ın ortaya çıkardığı diğer kaçak villa skandalından sonra Gül'ün tedirgin olduğu ve villasını satmak için bazı girişimlerde bulunduğu 10 milyon lira bedel biçtiği iddia edildi. Alan Mart 2019'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Alanı
ilan edilmişti. Yaşananlar, Mordoğan'ın usulsüz yapılaşmanın adeta merkezi haline geldiğini gözler önüne serdi.