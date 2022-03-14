Kadın müdürü fotokopici yapan CHP’li belediyeye şok mobbing davası

EŞİNİ DE BAŞKA BİR İLÇEYE SÜRDÜ

Bu görüşmede 'eşin hangi birimde çalışıyor' diye soran Cebeci, Uslu'nun eşi Ali Altenel'i de başka bir ilçeye sürdü. Uslu, ilerleyen süreçte çağrıldığı Canyurt'un odasında Erkan Karaaslan ile görüştü. Karaaslan 'Muhkem'e ait belgeleri neden imzalamıyorsun? Hakkında dava açacağım. Son kararını Nermin Canyurt'a bildir' dedi. Uslu da 'imzalamıyorum. Dava açabilirsiniz' diyerek odadan ayrıldı. Bilgisayarı ve masası elinden alınan Uslu, kapı önünde ve cam kenarında vasat bir masaya oturtuldu. Kadrosu müdürlük olan Uslu, Daire Başkanı Canyurt ile dönemin Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün aldığı karar ile 90 km uzaklıktaki Buharkent ASKİ şube şefliğine sürüldü.

MESAİSİNİ BANKTA TAMAMLADI

Bu sürede yıllık izne çıkması da engellenen Uslu'ya yıldırma politikası uygulandı. Yaşadığı baskılar nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Uslu, bu dönemde kızıyla ve eşiyle de ilgilenemedi. 8 Kasım 2017'ye kadar kendisine hiçbir görev verilmeyen Uslu, mesaisini banklarda oturarak tamamladı. Uslu, defalarca başka kurumlara geçmek istemesine rağmen dilekçeleri reddedildi. Uslu'nun işe gelip gelmediğin tespit etmek için özel olarak bir personel bile görevlendirildi. Talihsiz kadının işyerinde olup olmadığını belirlemek için kamera önüne geçip görüntü vermesi bile istendi.

10 YÖNETİCİNİN 2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Uslu'nun şikayeti üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık dönemin ASKİ Genel Müdürleri Hakan Olkaç, Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Şefika Çoban, Genel Sekreter Ahmet Uğur Cebeci, Abone İşleri Darie Başkan vekilleri Vicdan Çetav, Tanju Topçu, Tufan Yılmaz, Egemen Emre Beşli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı vekili Metin Erdoğan hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. 10 belediye yöneticisinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi. Davanın önümüzdeki günlerde görüleceği öğrenildi.

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