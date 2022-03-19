CHP’li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı

Fuara katılan yabancı ziyaretçiler, bu tür bir uygulamayla ilk defa karşılaştıklarını belirterek, "Muhtemelen bir fuarda olabilecek en kötü şey bu olsa gerek, çünkü burada iş yapılıyor. Burada asılı olan tabelaların vergisi için gelmelerine şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Bu arada, söz konusu gerginlik nedeniyle fuarın resmi açılışı da yapılamadı.

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarına zabıta baskını