Video Yaşam Bakırköy Belediyesi ekipleri fuar alanını bastı... Yabancı ziyaretçiler ve katılımcı firma yetkilileri şok yaşadı!
Bakırköy Belediyesi ekipleri fuar alanını bastı... Yabancı ziyaretçiler ve katılımcı firma yetkilileri şok yaşadı!

Bakırköy Belediyesi ekipleri fuar alanını bastı... Yabancı ziyaretçiler ve katılımcı firma yetkilileri şok yaşadı!

19.03.2022 | 14:16

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CHP'li Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, İstanbul Fuar Merkezi'ni bastı. Fuar katılımcılarının büyük şok yaşadığı olay sırasında firma yetkilileri ile zabıta ekipleri tartıştı.

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İstanbul Fuar Merkezi'nde baskın yapan CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin üniformalı zabıtaları ile fuar katılımcıları arasında gerginlik yaşandı. Yeşilköy'de bulunan İFM hollerine Uluslararası Makine Fuarı'nda şok bir baskın gerçekleştiren zabıta ekipleri, stantların üzerindeki firmaların levhalarının boylarını ellerindeki metrelerle ölçüp, tabela vergisi almak isteyince katılımcılarla kavganın eşiğine geldiler. Zabıta ile tartışan katılımcı firma sahipleri görevlileri stantlarına sokmak istemediler. Yaşananlar sırasında Türkiye'ye ticaret için gelen yabancı alıcılar da şaşkınlık yaşadı.


Fuarın organizatörlerinden Erhan Çelik ise katılımcı firmalarla zabıtaları ayırmak için araya girerken baskını gerçekleştiren zabıtalara "Sadece bizi değil, bütün ülkeyi utandırıyorsunuz, yapmayın!" diyerek tepki gösterdi. Tüm bunlara rağmen ellerinde metrelerle stantların boylarını ölçen zabıtaların saatlerce aynı işlemi gerçekleştirmesi nedeniyle fuarın resmî açılışı da yapılamadı.

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