Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Avrupa’nın en büyük mobilya fuarına zabıta baskını
Giriş Tarihi: 29.1.2022 16:42 Son Güncelleme: 29.1.2022 17:06

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarına zabıta baskını

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Avrupa’nın en büyük mobilya fuarına zabıta baskını

Bakırköy Belediyesi Zabıta ekipleri alanında Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nı bastı. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne bağlı İstanbul Fuar Merkezi'ne giderek reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi sonrası yabancı ziyaretçiler büyük panik yaşadı. Belediyenin tarihte ilk kez bir fuarda teftiş yapması ise tepkiyle karşılandı: Usul olarak yanlış. Benzeri görülmemiş bir uygulama. Yabancı yatırımcılar korkutulmak istendi

İstanbul Bakırköy Belediyesi zabıtaları, Yeşilköy'deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) açılan, Avrupa'nın en büyük organizasyonu sayılan İstanbul Mobilya Fuarı'nda reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istedi. Yabancı firmaları korkutmak amacıyla yapıldığı belirten teftişe karşı Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tepki gösterdi. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple alana geldiği söylenen zabıta ekiplerinin, tabelaları ölçüp ortaya çıkan vergiyi firmalara yazılı tebliğ etmek istedikleri, ancak bunun usulen doğru olmadığını belirten federasyon temsilcilerince girişimin önüne geçildiği belirtildi. Üniformalı zabıta ekiplerini gören bazı yabancı ziyaretçilerin tedirgin olduğu, hatta 'bomba ihbarı mı var' endişesine kapıldığı öğrenildi.
Avrupa'nın en büyük etkinliği olma özelliği taşıyan IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda zabıtaların reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi tepkiye neden oldu.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) koordinasyonunda düzenlenen IIFF 2022, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Fuar esnasında Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne (İDTM) bağlı İstanbul Fuar Merkezi'ne gelerek reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi tepkilere neden oldu.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 40 kişilik zabıta ekibinin reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istemesi üzerine, mobilya sektörünü, sanayicileri ve fuardaki ziyaretçileri korumak için devreye girdiklerini bildirdi.

Aldığı tepkiler üzerine zabıtaların teftiş yapmadan alandan ayrıldığını kaydeden Güleç, şu açıklamalarda bulundu:

"Ne dünyada ne de Türkiye'de bir fuar alanında böyle bir uygulama ile daha önce karşılaşmadık. Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli belediyelerde fuar yapıyoruz. Böyle bir uygulama görmedik. Hatta dünyanın birçok şehrinde fuara katılıyoruz, bir belediyenin böyle bir uygulamasına şahit olmadık. Fuarımıza 15 bin yabancı misafir geldi. 100 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu fuarlar yapıldığı şehri, semti kalkındırıyor. Birçok insan 'şehrime, semtime fuar gelsin' diye fuar merkezi yaparken, böyle bir uygulamaya kalkışılması gerçekten çok garip. Biz böyle bir vergilendirme olabileceğini düşünmüyoruz. Eğer varsa da ihracatçılar olarak, fuarcılar olarak yasal bir güvence bekliyoruz."

'BÖYLE BİR UYGULAMAYA ANLAM VEREMEDİK'

İDTM yetkilileri de yaptığı açıklamada Bakırköy Belediyesi'nin bu uygulamasına bir anlam veremediklerini bildirdi.

Baskın yapılıyor görünümüyle gerçekleştirilen denetimin teamüllere uygun olmadığını vurgulayan yetkililer, bugüne kadar yapılmayan uygulamanın şimdi devreye giriyor olmasının da fuarda ürünlerini sergileyen firmaları rencide ettiğini belirtti. İDTM yetkilileri, uygulamanın yerli ve yabancı fuar ziyaretçileri için kötü bir manzara oluştuğunu dile getirdi.

İŞTE SİZE CHP BELEDİYECİLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaşanan olaya tepki gösterdi. Varank, Binlerce yabancının ziyaret ettiği, son dönemde büyük emeklerle organize edilen, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nda yaşanan şu rezalete bak. İşte size CHP belediyeciliği! Pes!" diyerek tepki gösterdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’nın en büyük mobilya fuarına zabıta baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA