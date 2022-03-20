Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları

"Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum benimsedik. Rusya ile bir çok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel değil."

Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Rusya'nın saldırısını dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdik. Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz.

TARAFLAR TEMEL KONULARDA ANLAŞMAYA YAKIN

Biz dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı bir rol oynuyoruz. Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın.

Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın, bir ivme yakalandı.

15 binden fazla vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik

Diplomasi konusunda merkez konumundayız. Biz bu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Biz her zaman oyunu da kuruyoruz oyunu da bozuyoruz.