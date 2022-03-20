Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 11:22

SON DAKİKA : Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Zelenskiy'den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı...

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Tüm dünya savaş sahnesinden gelen son dakika haberleri ve acı dolu görüntülere günlerdir tanıklık ediyor. Savaşın bitmesi için masada yapılan görüşmeler hız kesmeden devam ediyor; ancak savaş sahnesinde yaşananlar maalesef öyle değil. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk halen direniyor. Öte yandan, Ukrayna lideri Zelenskiy de bu sabah saatlerinde açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, artık bir harabeye dönen Mariupol'de Rusya'nın yüzyıllarca hatırlanacak bir terör eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederken, Rus askerlerinin cansız bedenlerinin sokaklarda yığıldığını söyleyip ölen askerlerin yakınlarına seslendi. Gelen bir son dakika haberine göre ise Rusya, Ukrayna'da tekrardan askeri füze ateşlediğini duyurdu. İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaşında yaşananlar...