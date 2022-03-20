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Haberler Galeri SON DAKİKA : Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Zelenskiy'den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı...
Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 11:22

SON DAKİKA : Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Zelenskiy'den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı...

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Tüm dünya savaş sahnesinden gelen son dakika haberleri ve acı dolu görüntülere günlerdir tanıklık ediyor. Savaşın bitmesi için masada yapılan görüşmeler hız kesmeden devam ediyor; ancak savaş sahnesinde yaşananlar maalesef öyle değil. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk halen direniyor. Öte yandan, Ukrayna lideri Zelenskiy de bu sabah saatlerinde açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, artık bir harabeye dönen Mariupol'de Rusya'nın yüzyıllarca hatırlanacak bir terör eylemi gerçekleştirdiğini ifade ederken, Rus askerlerinin cansız bedenlerinin sokaklarda yığıldığını söyleyip ölen askerlerin yakınlarına seslendi. Gelen bir son dakika haberine göre ise Rusya, Ukrayna'da tekrardan askeri füze ateşlediğini duyurdu. İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaşında yaşananlar...

SON DAKİKA : Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Zelenskiy’den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı...

Neredeyse 1 aydır devam eden Rusya Ukrayna savaşı acı dolu görüntülerle devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de halk, Rus ordusuna geçit vermemeye kararlı. Öte yandan tüm dünyanın yaptırım hamlelerine ve umutlu müzakere görüşmelerine rağmen Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmeye niyeti yok gibi görünüyor. Sabah.com.tr dakika dakika yaşananları aktarmaya devam ediyor. İşte Rusya Ukrayna savaşı hakkında son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA : Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Zelenskiy’den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı...

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11.22: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yı Karadeniz ve Hazar Denizi'ndeki gemilerden fırlatılan seyir füzeleriyle vurduğunu ve Kırım hava sahasından hipersonik füzeler fırlattığını söyledi.

11.12: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, sivillerin ön cephe bölgelerinden ayrılmasını sağlamak için bugün yedi insani koridorun açılacağını söyledi.

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SON DAKİKA : Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Zelenskiy’den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı...

YENİ HİPERSONİK FÜZE FIRLATILDI

10.43: AFP'nin haberine göre Rusya, Ukrayna'da yeniden bir hipersonik füze fırlattığını duyurdu. Füzenin nereye fırlatıldığına dair henüz net bir bilgi yok.

SON DAKİKA : Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Zelenskiy’den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı...

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMALAR

10.12: İngiltere savunma bakanlığı, Rusya'nın kentsel saldırıları desteklemek için ağır ateş gücüne devam edeceğini söyledi. Değerlendirmeye göre, geçen hafta Rusya, ordusunun doğu Ukrayna'daki şehirleri ele geçirmede sınırlı ilerleme kaydetmesi nedeniyle kentsel alanlara ayrım gözetmeksizin bombardımanını artırdı.

SON DAKİKA : Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan Zelenskiy’den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı...

GEÇİCİ İNSANİ VİZE

10.10: Avustralya, şu anda ülkede bulunan tüm Ukraynalı geçici vize sahiplerine ve önümüzdeki aylarda gelecek olanlara geçici insani vize sağlayacağını duyurdu. Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'a göre, vize programı insanların üç yıl boyunca Medicare dahil olmak üzere devlet desteğine çalışmasına ve erişmesine izin verecek.

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