Video Dünya Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video
Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video

Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video

20.03.2022 | 16:46

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Ukrayna’nın Avdiivka kentindeki sivil yerleşim yerleri bombalandı.

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Rusya-Ukrayna savaşı 25. gününde de devam ederken, Rusya Ukrayna'nın Avdiivka kentini hedef aldı. Kentteki sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının ardından ağır hasar alan çok katlı binalardaki birçok dairede yangın çıktı. Kullanılamaz hale gelen dairelerde yaşayan Ukraynalılar, güvenli bölgelere tahliye edildi. Olay yerine gelen Acil Durumlar Servisi personelinin müdahaleleri sonrası yangın söndürüldü. Ölü veya yaralılara ilişkin açıklama yapılmadı.

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