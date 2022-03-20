Video Dünya Ukrayna'da dehşete düşüren görüntüler! Yerleşim yerine bomba isabet etti
Ukrayna'da dehşete düşüren görüntüler! Yerleşim yerine bomba isabet etti

Ukrayna'da dehşete düşüren görüntüler! Yerleşim yerine bomba isabet etti

20.03.2022 | 20:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı 00:22
Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı 20.03.2022 | 21:44
Ukrayna’da dehşete düşüren görüntüler! Yerleşim yerine bomba isabet etti 01:12
Ukrayna'da dehşete düşüren görüntüler! Yerleşim yerine bomba isabet etti 20.03.2022 | 20:08
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy’den flaş açıklama: Putin’le müzakereye hazırım 00:38
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım 20.03.2022 | 19:10
Bangladeş’te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü 00:35
Bangladeş’te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü 20.03.2022 | 18:08
Rusya, Avdiivka’da sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video 00:14
Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video 20.03.2022 | 16:46
Ukrayna imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntülerini paylaştı | Video 00:54
Ukrayna imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntülerini paylaştı | Video 20.03.2022 | 14:11
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den, Rus anne ve babalara çağrı | Video 09:49
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Rus anne ve babalara çağrı | Video 20.03.2022 | 08:34
Husiler, Suudi Arabistan’da drone saldırısı düzenledi | Video 00:47
Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi | Video 20.03.2022 | 08:34
Patriot Hava Savunma Sistemleri’nin Slovakya’ya sevkiyatı görüntülendi | Video 00:19
Patriot Hava Savunma Sistemleri’nin Slovakya’ya sevkiyatı görüntülendi | Video 20.03.2022 | 08:34
İsrail polisinin Kudüs’te bir Filistinliyi ateş açarak vurma anı kamerada! 00:46
İsrail polisinin Kudüs'te bir Filistinliyi ateş açarak vurma anı kamerada! 19.03.2022 | 16:59
Rusya’da, Kırım’ın ilhak edilişinin 8. yıldönümü kutlandı 06:12
Rusya'da, Kırım'ın ilhak edilişinin 8. yıldönümü kutlandı 19.03.2022 | 08:39
Rusya, Kramatorsk’ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı | Video 00:12
Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı | Video 18.03.2022 | 16:08
Rusya, Kramatorsk’ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı | Video 01:06
Rusya, Kramatorsk'ta kamu binası ve sivil yerleşimleri vurdu: 2 ölü, 6 yaralı | Video 18.03.2022 | 13:44
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mariupol’deki tahliye durumunu A Haber’e anlattı | Video 13:33
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mariupol'deki tahliye durumunu A Haber'e anlattı | Video 18.03.2022 | 13:36
Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: Uçak tamir fabrikası vuruldu | Video 01:01
Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: "Uçak tamir fabrikası vuruldu" | Video 18.03.2022 | 12:51
Rusya Harkov’da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu | Video 00:15
Rusya Harkov’da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu | Video 18.03.2022 | 12:24
Rusya Ukrayna savaşı onları da etkiledi: Taşıyıcı annelerin bebekleri ortada kaldı | Video 01:39
Rusya Ukrayna savaşı onları da etkiledi: Taşıyıcı annelerin bebekleri ortada kaldı | Video 18.03.2022 | 10:24
SON DAKİKA! Rusya Lviv’de havalimanını vurdu | Video 02:45
SON DAKİKA! Rusya Lviv’de havalimanını vurdu | Video 18.03.2022 | 09:33
Ruslarla çatışma anını görüntüleyen Ukrayna askeri kayıt anındayken böyle vuruldu | Video 00:58
Ruslarla çatışma anını görüntüleyen Ukrayna askeri kayıt anındayken böyle vuruldu | Video 18.03.2022 | 08:40
Ukrayna’nın batı kenti Lviv’de göç yoğunluğu 04:14
Ukrayna’nın batı kenti Lviv’de göç yoğunluğu 17.03.2022 | 23:25

Hafta başından beri saldırılarına devam eden Rusya, bu kez , Svyatoshynsky Bölgesi'ni hedef aldı. Bir sitenin bahçesine gerçekleştirilen top atışı sonrası 5 bina, 1 anaokulu ve 1 çocuk oyun parkı hasar gördü. Saldırıda 5 kişi yaralanırken yüzlerce evin camı kırıldı, onlarca araç kullanılamaz duruma geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA