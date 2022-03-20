Ukrayna'da dehşete düşüren görüntüler! Yerleşim yerine bomba isabet etti

Hafta başından beri saldırılarına devam eden Rusya, bu kez , Svyatoshynsky Bölgesi'ni hedef aldı. Bir sitenin bahçesine gerçekleştirilen top atışı sonrası 5 bina, 1 anaokulu ve 1 çocuk oyun parkı hasar gördü. Saldırıda 5 kişi yaralanırken yüzlerce evin camı kırıldı, onlarca araç kullanılamaz duruma geldi.