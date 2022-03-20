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OTOMATİK OYNAT
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Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı 20.03.2022 | 21:44
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Ukrayna'da dehşete düşüren görüntüler! Yerleşim yerine bomba isabet etti 20.03.2022 | 20:08
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Bangladeş’te yük gemisi tekneye çarptı: 5 ölü 20.03.2022 | 18:08
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Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video 20.03.2022 | 16:46
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Ukrayna imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntülerini paylaştı | Video 20.03.2022 | 14:11
09:49
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, Rus anne ve babalara çağrı | Video 20.03.2022 | 08:34
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Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi | Video 20.03.2022 | 08:34
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İsrail polisinin Kudüs'te bir Filistinliyi ateş açarak vurma anı kamerada! 19.03.2022 | 16:59
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Rusya'da, Kırım'ın ilhak edilişinin 8. yıldönümü kutlandı 19.03.2022 | 08:39
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Lviv Belediye Başkanı Sadovyi: "Uçak tamir fabrikası vuruldu" | Video 18.03.2022 | 12:51
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Rusya Harkov’da üniversite binası ve yerleşim alanlarını vurdu | Video 18.03.2022 | 12:24
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SON DAKİKA! Rusya Lviv’de havalimanını vurdu | Video 18.03.2022 | 09:33
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Ukrayna’nın batı kenti Lviv’de göç yoğunluğu 17.03.2022 | 23:25
Hafta başından beri saldırılarına devam eden Rusya, bu kez , Svyatoshynsky Bölgesi'ni hedef aldı. Bir sitenin bahçesine gerçekleştirilen top atışı sonrası 5 bina, 1 anaokulu ve 1 çocuk oyun parkı hasar gördü. Saldırıda 5 kişi yaralanırken yüzlerce evin camı kırıldı, onlarca araç kullanılamaz duruma geldi.