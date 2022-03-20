Video Dünya Ukrayna imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntülerini paylaştı | Video
Ukrayna imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntülerini paylaştı | Video

Ukrayna imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntülerini paylaştı | Video

20.03.2022 | 14:11

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Ukrayna ordusu, Rus birliklerine ait imha edilen zırhlı araçların görüntüsünü yayınladı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 25 gündür devam ederken, Rusya Ukrayna'da ağır kayıplar veriyor. Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait ağır piyade savaş tanklarını imha etti. Ukrayna, imha edilen zırhlı araçların görüntüsünü de yayınladı. Çok sayıda tankın kullanılamaz hale geldiği görüntülerde, Ukraynalı askerler tankları teker teker saydı. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan Rus askerlerine ilişkin ise net bir açıklama yapılmadı.

RUSYA'NIN KAYIPLARI AÇIKLANDI
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 24 Şubat-20 Mart tarihleri arasındaki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 14 bin 700 Rus askerinin öldürüldüğü, 476 tank, bin 487 zırhlı askeri araç, 230 topçu sistemi, 74 çok namlulu roketatar, 44 hava savunma sistemi, 96 uçak, 118 helikopter, 947 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt ikmal tankeri, 21 insansız hava aracı ve 12 özel teknik ekipmanının da imha edildiği duyuruldu.

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