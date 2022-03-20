Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: "Taraflar anlaşmaya yakın" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucuk faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, "Tarafların bazı somut konular üzerinde müzaakerelerinin sürdüğünü biliyoruz. Bunların detaylarını açıklamamız doğru olmaz. Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.