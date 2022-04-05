CHP’li eski başkan Handan Toprak Benli’nin tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan ile irtibatları belirlenen şüphelilerden aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Halimlikte ifade veren Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve aktif belediye personellerinden 11 kişi tutuklandı. Diğer 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren eski Avcılar Belediye Başkanı olan şüpheli Hanay Handan Toprak Benli, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "Ben belediye başkanlığının ve kendi belediye başkanlığı döneminde de ihale süreçleri ile ilgili olan yapılmak istenen soruşturmalar İçişleri Bakanlığı'ndan geri dönmüş ve soruşturma izni verilmemiştir. Çünkü belediyeler İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlardır. İhale konusundaki işleyiş şöyle olmaktadır. Belediyeler bir yıl önceden bütçesini hazırlar, müdürlük dağılımı da belediye meclisine sunulur. Oradan onaylandıktan sonra, müdürlükler bir yıllık faaliyetini yapar ve yılın sonunda da faaliyet raporlarında gerçekleştirdikleri işleri detayıyla metrajına kadar raporlayarak sunar. Belediye meclisinde onaya sunulur. Kitap halinde basına faaliyet raporu İç işleri Bakanlığına gönderilir. Bir harcamanın yapılıp da gerçekleşmemesi olamaz. Çünkü bütçesi ve harcaması bellidir. Yapılan işin bütün bilgi ve belgelerini meclise sunmak zorundadır. Harcama yetkilisi müdürdür ve kendi müdürlüğünün bütün faaliyetlerine imza atar ve hepsinden sorumludur. Belediye başkanlığı bu süreçleri denetler. Harcama yetkilisi değildir, ihalenin hiçbir sürecinde belediye başkanları yer almaz. Ayrıca müdürlerin yapmış olduğu onayı da ben görevim sürecinde ilgili müdürlüğün başkan yardımcılığına devretmiş durumdaydım. Ben tek sorumluluğum meclisine karşı ve kamunun diğer kurumlarına gönderilen harcamaların gerçekleştirildiğinin resmen sunulmasıdır. İşleyiş ile ilgili belediye başkanları olmazlar. Bende olmadım. Belediye başkanlığım süresince sadece belediyenin kendi memurları ile çalıştım. Meclis üyeleri arasından hiç kimseyi siyasi başkan yardımcısı atamadım" dedi.

Aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı...Adliyeye sevk edildiler | Video

TUTUKLANMA GEREKÇESİ

Hakimlik, aralarında şüpheli Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine karar verdi. Tutuklama gerekçesinde ise, "Şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya içerisinde bulunan ifadeler, bilirkişi kurulu raporu ve dosyada bulunan belgeler ile şüphelilerin suçu işlediklerine dair somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır" denildi. Kararda ayrıca şüphelilerin kaçacağına ilişkin hakimlikte kanaat oluştuğu da kaydedildi.

Aralarında Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı...Adliyeye sevk edildiler

Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı