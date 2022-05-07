TELE 1 muhabirinden İmamoğlu’na tepki! Nagehan Alçı’ya VIP minibüs bize yarım otobüs...

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde söylediği ve yaptıklarından çok verdiği poz gündem oldu. Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş gibi isimler Nagehan Alçı'nın da kadrajına girdiği poz nedeniyle İBB Başkanı'na tepki gösterdi. İBB Başkanı'na verdiği desteği geri çekeceklerini açıklayan isimler sosyal medyadan paylaşımlarıyla İmamoğlu'na demediğini bırakmadı.

BİR TEPKİ DE TELE1 MUHABİRİNDEN

Sanatçıların ardında İmamoğlu'na bir tepki de TELE1 muhabiri Engin Açar'dan geldi. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde bulunan Açar, gazeteciler arasında yaşanan ayrımı gözler önüne serdi.