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Giriş Tarihi: 10.5.2022 14:07

Özgür Özel, hedef gösterdiği mahkeme başkanına tazminat ödeyecek

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Özgür Özel, hedef gösterdiği mahkeme başkanına tazminat ödeyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’e 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Özel, hakim Gürlek’i hakaret içeren ifadelerle hedef göstermişti

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkemede tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme, davalı Özgür Özel'in davacı Akın Gürlek'e 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Karara karşı iki hafta içinde istinaf mahkemesine itiraz başvurusu yapılabileceği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTNÜN HEDEFİ OLDU
Özgür Özel, MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a vermekle suçlanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu yargılaması nedeniyle hakim Akın Gürlek'i hedef almıştı. Özel, "Bu adalet celladını, seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.
Mahkeme başkanı Akın Gürlek, DHKP/C terör örgütünün de hedefi olmuş, birçok tehdide maruz kalmıştı. Gürlek'in başkanlığını yaptığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, terör ve örgütlü suçlara yönelik yargılama yapıyor.

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Özgür Özel, hedef gösterdiği mahkeme başkanına tazminat ödeyecek
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