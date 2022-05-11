Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: “İnsan biraz utanır Ekrem ya..."

CAN ATAKLI DA KERVANA KATILDI: "BALON PATLADI ARKADAŞ!"

Tele 1 Sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı eleştiri kervanına katılarak İmamoğlu'nu topa tuttu. Kişisel Youtube sayfasında İmamoğlu hakkında açıklama yapan Ataklı, "Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok. (…) Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı. Seçildiğinin haftasına kalktı gitti Bodrum'a, işte bazen denk de gelir işte, İstanbul'da muazzam yağmur, sel falan. Adam ne dedi, 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim?'. Hastalıklı CHP'li kesim bu sözleri kabullendi. Yaygara kopardılar, 'Tabi kardeşim, belediye başkanı diye ailesi ile birlikte olmayacak mı?' diye. Olacak tabi kardeşim ama, daha seçileli bir ay olmuş, neyin nesi bu? İşe yeni girince bile bir dönem vardır ki izin yapıyım, haftalık izin yapıyım düşünmezsin. Ardından Elazığ'da deprem oldu, oraya gitti. Sonra kayak yapmaya gitti, yakışık almadı. Yine aynı mantık, aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ama CHP'nin hastalıklı o kesimi yine, 'Aman dokunmayın...' falan dediler. (…) İstanbul'da kar yağdı, adam yalan söyledi kardeşim. İBB Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesi, kibir işte nedeni budur." ifadelerini kullandı.

İŞTE O TEPKİLER: "BEN BU OTOBÜSTEN İNERİM ARKADAŞ…"

ECE ÜNER: "Fragman fena değildi, filmin geri kalanı çok kötü çıktı.. kapattık, bitti."



ŞAHAN GÖKBAKAR: "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "Vız gelir tiris gider, hiç umrumda değil'e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi???"



FAZIL SAY: " 10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Ekrem İmamoğlu şimdi ne olacak?



GÖKHAN ÖZOĞUZ: "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş!"



NİLGÜN BELGÜN: "Şimdi bir şekilde oraya çağırılmış her kimse arkasından konuşmak da yakışmazdı kendisine. Onun için de müdafa eder gibi oldu. Avukatı değilim yine benim düşüncem. Ama vız ve tırıs olmadı. Herhalde asabı bozuk… İyi geceler"



AYLİN ASLIM: "Hata yapmış olabiliriz demek varken böyle bir açıklama yapılıyor. Umurunuzda değiliz öyle mi?"



HALUK LEVENT: "Rezalet."



HAYKO CEPKİN: "Kimse şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Kimse sandık başında saatlerce uykusuz şu resmi görmek için beklemedi. Miting gazı ile şöyle bir 'üstten bakış' hali deseek... Ne mitingler doldurup milletin önüne çıkamayanlar gördük.Kırılan kalpler alınan ahlar ile zor onarılır"



ÖYKÜ SERTER: "Keyfiniz yerindeymiş, daim olsun İmamoğlu. Bu sizin geziniz, bizimki başka…"