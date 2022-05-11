Video Haber Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu'ndan İmamoğlu'na tepki: “Otur oturduğun yerde be. İstanbullunun paralarını çarçur etme”
Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu'ndan İmamoğlu'na tepki: “Otur oturduğun yerde be. İstanbullunun paralarını çarçur etme”

Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu'ndan İmamoğlu'na tepki: “Otur oturduğun yerde be. İstanbullunun paralarını çarçur etme”

11.05.2022 | 10:51

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en son yaptığı Karadeniz gezisi sonrasında eleştiriler sürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’dan Gökhan Özoğuz’a, gazeteci Nevşin Mengü’den Can Ataklı’ya kadar birçok isim İmamoğlu’na tepkisini çok sert gösterdi. En son ise Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu İmamoğlu’na sert çıktı. Bayraktaroğlu İmamoğlu’na “Otur oturduğun yerde be. İstanbullunun paralarını çarçur etme. Yazık o insanlar ceplerinden, gırtlaklarından, boğazlarından, rızklarından, midelerinden kesip akıl almaz ulaşım paraları, akıl almaz su paraları ödeyerek İstanbul’un bütçesine katkıda bulunuyorlar. Sen o bütçeye katkıda bulunan insanların paralarını alıyorsun, Trabzon'da, Rize'de, Diyarbakır'da harcıyorsun. Hiç mi sıkılmıyorsun sen Ekrem ya. Bu mu senin siyasi vefan, bu mu senin siyasi fedakârlık anlayışın. Çok ayıp Ekrem çok ayıp!” dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en son yaptığı Karadeniz gezisi sonrasında eleştiriler sürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan Gökhan Özoğuz'a, gazeteci Nevşin Mengü'den Can Ataklı'ya kadar birçok isim İmamoğlu'na tepkisini çok sert gösterdi. En son ise Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu İmamoğlu'na sert çıktı. Bayraktaroğlu İmamoğlu'na "Otur oturduğun yerde be. İstanbullunun paralarını çarçur etme. Yazık o insanlar ceplerinden, gırtlaklarından, boğazlarından, rızklarından, midelerinden kesip akıl almaz ulaşım paraları, akıl almaz su paraları ödeyerek İstanbul'un bütçesine katkıda bulunuyorlar. Sen o bütçeye katkıda bulunan insanların paralarını alıyorsun, Trabzon'da, Rize'de, Diyarbakır'da harcıyorsun. Hiç mi sıkılmıyorsun sen Ekrem ya. Bu mu senin siyasi vefan, bu mu senin siyasi fedakârlık anlayışın. Çok ayıp Ekrem çok ayıp!" dedi.

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