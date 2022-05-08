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Haberler Galeri Şakşakçıları Ekrem İmamoğlu'na bu defa ateş püskürdü! Şişirdikleri balonu patlattılar: Ben bu otobüsten inerim arkadaş!
Giriş Tarihi: 08.05.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 11:28

Şakşakçıları Ekrem İmamoğlu'na bu defa ateş püskürdü! Şişirdikleri balonu patlattılar: Ben bu otobüsten inerim arkadaş!

İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yaşananlar konuşulmaya devam ediyor... Özellikle tur sırasında yanında bulunan gazetecilerden Nagehan Alçı gündem oldu. Daha önce İmamoğlu'na destek veren pek çok isim tepkilerini ortaya koydu. İstanbul'u 3 yıldır kötü yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sürekli destekleyen ünlü sanatçılar, bu kez büyük tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, İETT'nin VIP otobüsünde gazetecilerle poz vermişti. Geziye katılanlar üzerinden büyük eleştiri alan Ekrem İmamoğlu, "Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" diye karşılık verdi. Bunun üzerine aralarında Fazıl Say, Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz, Haluk Levent gibi isimlerin bulunduğu ünlü sanatçılar ateş püskürdü.

Şakşakçıları Ekrem İmamoğlu’na bu defa ateş püskürdü! Şişirdikleri balonu patlattılar: Ben bu otobüsten inerim arkadaş!

İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yaşananlar konuşulmaya devam ediyor... Özellikle tur sırasında yanında bulunan gazetecilerden Nagehan Alçı gündem oldu.

Şakşakçıları Ekrem İmamoğlu’na bu defa ateş püskürdü! Şişirdikleri balonu patlattılar: Ben bu otobüsten inerim arkadaş!

Daha önce İmamoğlu'na destek veren pek çok isim tepkilerini ortaya koydu.

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Şakşakçıları Ekrem İmamoğlu’na bu defa ateş püskürdü! Şişirdikleri balonu patlattılar: Ben bu otobüsten inerim arkadaş!

İstanbul'u 3 yıldır kötü yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sürekli destekleyen ünlü sanatçılar, bu kez büyük tepki gösterdi.

Şakşakçıları Ekrem İmamoğlu’na bu defa ateş püskürdü! Şişirdikleri balonu patlattılar: Ben bu otobüsten inerim arkadaş!

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu, İETT'nin VIP otobüsünde gazetecilerle poz vermişti. Geziye katılanlar üzerinden büyük eleştiri alan İmamoğlu, "Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" diye karşılık verdi. Bunun üzerine ünlü sanatçılar ateş püskürdü.

Şakşakçıları Ekrem İmamoğlu’na bu defa ateş püskürdü! Şişirdikleri balonu patlattılar: Ben bu otobüsten inerim arkadaş!

ŞAHAN GÖKBAKAR
"Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü."

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