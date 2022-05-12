’Kaşıkçı Elması çalındı’ iddiası yalan çıktı! Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman: Turizmi baltalamak için yapıldı

Sosyal medyada başlatılan 'Kaşıkçı Elması kayıp' iddialarını Milli Saraylar kurumun Twitter hesabından paylaşım yapalarak yalanladı.
Yapılan açıklamada; "Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
"TURİZMİ BALTALAMAK İÇİN YAPILDI"
Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, A Haber canlı yayınında iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kocaman, şu ifadeleri kullandı:
"Topkapı Sarayı'nda sergilenen, envanterimizde bulunan yaklaşık 200 bin eser var. Bu eserlerin tamamı 2019 yılında Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlandığı zaman, 12 ayrı komisyon ve uzmanlardan oluşan aynı zamanda üniversitelerimizdeki akademik uzmanlarımızı da bu komisyonlara katarak hepsinin tek tek envanterini takip ettik. Ve bunların tamamının kaydını yaptık.
Kaşıkçı Elması ile ilgili son dönemde spekülatif haberler yer almakta. Bunlar gerçeği yansıtmamakta. Çünkü 2014 yılına kadar Fatih Köşkü'nde sergilenen Kaşıkçı Elması, Fatih Köşkü'nün restorasyona girmesiyle 2019 yılına kadar depolardaydı. Biz Topkapı Sarayı, Milli Saraylar'a bağlandığı zaman ziyaretçilerimizin en çok sorduğu Kaşıkçı Elması olduğu için silahlar arasındaki mevcut vitrinde sergilemeye başladık. Ve bu bölgedeki her türlü müzeciliğin, bir tarihi eserin güvenliği ile ilgili gerekli her türlü güvenlik tedbirini en üst düzeyde alarak burada sergilemeye devam ediyoruz.
24 saat kameralarımız mevcuttur. Bunlar aylarca kaydedilmektedir. Ziyaretçi sayımız pandemi öncesi döneme ulaştık. Bunun turizmi baltalamak için yapıldığını düşünüyoruz."
Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video
CHP'Lİ AĞBABA DA ALET OLDU
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 'Kaşıkçı Elması'nın çalındığı yönündeki asılsız iddiları sonrası sosyal medyadan paylaşım yaparak bu çirkin provokasyona ortak oldu.
BARBAROS ŞANSAL: KAŞIKÇI ELMASI NEREDE HESAP VER!
Barbaros Şansal'ın, sosyal medya hesabından "Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!" paylaşımında bulunarak asılsız iddiayı ortaya attığı belirtildi.
FETÖ'CÜ AKIN İPEK: TOPKAPI SARAYI SOYULDU
FETÖ firarisi Akın İpek oldu. İpek, "Ülkenin geldiği yere bak arkadaş... Topkapı sarayı soyuldu, Kaşıkçı Elması kayıp diye haberler var; Yok artık diyemiyoruz. Yok artık diyemiyoruz, çünkü herifler 10 000 lerce pırıl pırıl gencin hayatını çaldılar. 1000 tane Kaşıkçı Elması, 1 tanesinin tırnağı etmez..." şeklinde algı içerikli paylaşımıyla yalana ortak oldu.
KAŞIKÇI ELMASI HAKKINDA
Bir rivayete göre, 1699 yılında İstanbul'da Eğrikapı çöplüğünde dolaşan bir adam yuvarlak bir taş bulur. Bir kaşıkçıya giderek üç tahta kaşığa değişir. Kaşıkçı götürür, bu taşı bir kuyumcuya 10 akçaya satar. Kuyumcu taşı arkadaşlarından birine gösterir; kıymetli bir elmas olduğu anlaşılınca da sus payı ister ve aralarında kavga çıkar. Mesele Kuyumcubaşıya akseder.
Kuyumcubaşı kavgacıların eline birer kese akçe vererek taşı alır. Fakat bu sefer de olayı sadrazam Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa duyar, taşı kendisi için satın almaya hazırlanırken, mesele Padişaha akseder. Dördüncü Mehmet bir Hattı Hümayun ile elması Sarayı Hümayuna getirtir ve Saray elmas tıraşına verilir. Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 86 karatlık nadide bir elmas çıkar. Kuyumcubaşıya Kapıcıbaşılık rütbesiyle bir kese bahşiş verilir.
Kaşıkçı elması kayboldu iddiasına ilişkin açıklama: "32 aydır burada sergileniyor" | Video
Başka bir rivayete göre, 1774 yılında Pigot adında bir Fransız subayı, bu elması Hindistan'ın Madaras Mihracesi'nden satın alıp Fransa'ya götürür. Bir zaman sonra tekrar satılığa çıkartılan elması Napolyon'un annesi satın alır ve uzun süre göğsünde taşır. Ne var ki, Napolyon sürgüne gönderildiği zaman, oğlunu kurtarabilmek için, annesi de elması mecburen satılığa çıkartır.
İşte o sırada, Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı, paşa adına 150 bin altın ödeyerek elması satın alır ve paşaya getirir. Sultan II. Mahmud zamanında, Tepedelenli Ali Paşa, devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür, paşanın varlıklarına el konulur ve nesi var nesi yoksa Osmanlı Hazinesine gönderilir. Böylelikle, Napolyon'un annesinden satın alınan "Kaşıkçı Elması" hazineye girmiş olur.
ELMASIN ÖZELLİKLERİ
Kaşıkçı elması'nın çevresini iki sıra 49 adet pırlanta bulunmaktadır. 1 cm3 elmasın kütlesi 3.5 gr veya 17.5 karattır. Kaşıkçı elması büyüklüğü 86/ 17.5 = 4.91 cm3 civarındadır.