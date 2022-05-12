’Kaşıkçı Elması çalındı’ iddiası yalan çıktı! Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman: Turizmi baltalamak için yapıldı

Kaşıkçı Elması ile ilgili son dönemde spekülatif haberler yer almakta. Bunlar gerçeği yansıtmamakta. Çünkü 2014 yılına kadar Fatih Köşkü'nde sergilenen Kaşıkçı Elması, Fatih Köşkü'nün restorasyona girmesiyle 2019 yılına kadar depolardaydı. Biz Topkapı Sarayı, Milli Saraylar'a bağlandığı zaman ziyaretçilerimizin en çok sorduğu Kaşıkçı Elması olduğu için silahlar arasındaki mevcut vitrinde sergilemeye başladık. Ve bu bölgedeki her türlü müzeciliğin, bir tarihi eserin güvenliği ile ilgili gerekli her türlü güvenlik tedbirini en üst düzeyde alarak burada sergilemeye devam ediyoruz.

24 saat kameralarımız mevcuttur. Bunlar aylarca kaydedilmektedir. Ziyaretçi sayımız pandemi öncesi döneme ulaştık. Bunun turizmi baltalamak için yapıldığını düşünüyoruz."

Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video

CHP'Lİ AĞBABA DA ALET OLDU



CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 'Kaşıkçı Elması'nın çalındığı yönündeki asılsız iddiları sonrası sosyal medyadan paylaşım yaparak bu çirkin provokasyona ortak oldu.