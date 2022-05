Kaşıkçı elması kayboldu iddiasına ilişkin açıklama: "32 aydır burada sergileniyor" | Video

Sosyal medyada başlatılan 'Kaşıkçı Elması kayıp' iddialarını Milli Saraylar kurumun Twitter hesabından paylaşım yapalarak yalanladı. Yapılan açıklamada; Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada, Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddia edildi. İddialara ilişkin açıklama yapan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Müzeciliğin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında bunları muhafaza ediyoruz. Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Sahtecilikle ilgili bir durum asla söz konusu değildir. Eser, 32 aydır bu salonda sergileniyor" dedi.Sosyal medyada, Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen çevresi çift sıra olacak şekilde 49 tane elmas ile süslenmiş, 86 karat ağırlığındaki Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu iddia edildi. 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren Topkapı Sarayı'nın Dış Hazine Bölümü'nde sergilenen ve ziyarete açık olan elmasın kaybolduğu iddialarına ilişkin Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, bugün açıklamalarda bulundu.Kocaman, "Topkapı Sarayı'nda bulunan yaklaşık 200 bin tarihi eser Milli Saraylar Başkanlığı'na Topkapı Sarayı'nın bağlanmasıyla birlikte yaklaşık 12 ayrı komisyon kuruldu. Bu eserlerin sayımı sırasında ve komisyonda sarayın uzman elemanlarının yanında, üniversitelerimizdeki uzman akademisyenlerimiz de bu komisyonda yer aldı. Eserlerin tamamı tek tek dikkatli ve titiz bir şekilde incelendi. Bunların hepsi tek tek gözden geçirildi. Envanter kayıtları karşılaştırıldı ve birçoğu sergilenmeye başladı. Topkapı Sarayı'nda sergilenen eserlerin neredeyse tamamı hiçbir şekilde güvenlik açısından veya diğer konularda speküle edilemez çünkü bu eserler her türlü müzecilik açısından gerekli güvenlik önlemlerinin tamamı alınarak sergilenmektedir" dedi.Dış Hazine Bölümü'nde yer alan Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri'nin en çok sorulan eserler arasında yer aldığını belirten Kocaman, "Fatih Köşkü'nde sergilenen bu eserler köşkün restorasyona alınması nedeniyle depoya kaldırılmıştı. Biz ziyaretçiler görsün diye bu salona getirdik ve burada ziyaretçilerimizin görmesini sağlıyoruz. Güvenlik konusunda da her türlü önlem alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Özellikle Kaşıkçı Elması'yla ilgili daha önceden de spekülatif haberler çıkmış ve o dönemin yönetimi üniversitelerde komisyonlar oluşturarak bunlarla ilgili araştırmalar yaptırmış ve eserle ilgili raporlar da daha önceden de kamuoyuyla paylaşılmıştı. Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Şu dönem özellikle pandemiden sonra yaklaşık 10-15 bin ziyaretçimiz her gün burayı ziyaret ediyor. Bu dönem bunun gündeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak amacı olduğunun kanaatindeyiz" diye konuştu.