Rezidansın 18. katından alt kattaki balkonlara atlayarak polisten böyle kaçtı | Video
Esenyurt’ta yaşadığı rezidansa polis baskını olduğunu öğrenen yabancı uyruklu şahıs, binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, evine girmesini kabul etmeyip tekrar inmesini isteyince iki kat aşağı daha inen adamın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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