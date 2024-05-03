Atık yağ geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video
Aksaray’da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika 3 saatlik süren çalışma sonucu tamamen söndürülebilirken, fabrika tamamen yanarak kül oldu. Alevlerin sardığı fabrika dron ile böyle görüntülendi.
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