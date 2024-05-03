6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Huzurevinde yemek sırası tartışması cinayetle bitti: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Huzurevinde yemek sırası tartışması cinayetle bitti: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Huzurevinde yemek sırası tartışması cinayetle bitti: 2 ölü, 1 yaralı | Video

03.05.2024 | 12:40

Antalya’da yaklaşık 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden hakkında tutulan tutanak sebebiyle çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye yemek sırası tartışmasında bıçakla saldıran kişi dehşet saçtı. Olayda huzurevi sakini 2 yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün gece 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Söğüt (65), husumetli olduğu öne sürülen diğer huzurevi sakinlerinden Ali Serdar Batır (66), Selçuk Goncegül (73), ve Ahmet Özdemirel'e (74) bıçakla saldırdı. Olay sonrası Söğüt yangın merdiveninden kaçarken, huzurevi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ise kaçan İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Cenazeler olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Katil zanlısının daha önce de huzurevinde yaşadığı tartışmalar sebebiyle hakkında tutanak tutulduğu, huzurevi yönetimi tarafından çıkışına karar verildiği ve ek sürenin bugün sona erdiği öğrenildi.

Şüpheli İzzettin Söğüt ile 6 ay birlikte kaldığını belirten huzurevi sakinlerinden Mustafa Güder, "4-5 yıldır burada kalıyor. Sakin, kendi halinde birisi gibiydi. Yemek sırasında daha önce bir kişiyi ittirmişti. Başka olayını hatırlamıyorum" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de otobüs şoförüne silahlı saldırı | Video 04:04
Ümraniye'de otobüs şoförüne silahlı saldırı | Video 03.05.2024 | 12:40
Esenyurt’ta eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:35
Esenyurt'ta eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03.05.2024 | 12:40
Huzurevinde yemek sırası tartışması cinayetle bitti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 02:22
Huzurevinde yemek sırası tartışması cinayetle bitti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 03.05.2024 | 12:40
Osmaniye’de durdurulan tırda 41 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:04
Osmaniye'de durdurulan tırda 41 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.05.2024 | 11:08
Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video 00:37
Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video 03.05.2024 | 11:08
Çapa makinesine takılan 3 metrelik dev yılan paniğe neden oldu | Video 00:20
Çapa makinesine takılan 3 metrelik dev yılan paniğe neden oldu | Video 03.05.2024 | 12:40
Atık yağ geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video 05:19
Atık yağ geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video 03.05.2024 | 11:08
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü, hapse girdi | Video 06:01
Arkadaşının IBAN tuzağına düştü, hapse girdi | Video 03.05.2024 | 09:49
Ümraniye’de otobüs şoförüne silahlı saldırı: 6 el ateş etti | Video 04:04
Ümraniye'de otobüs şoförüne silahlı saldırı: 6 el ateş etti | Video 03.05.2024 | 11:27
Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra böyle görüntülendi | Video 09:32
Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra böyle görüntülendi | Video 03.05.2024 | 11:03
Gaziantep’te 2,5 milyon TL değerinde sahte markalı deterjan ele geçirildi | Video 00:26
Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde sahte markalı deterjan ele geçirildi | Video 03.05.2024 | 11:00
1 Mayıs’ta polislere saldıran fenomen Basel yakalandı | Video 00:16
1 Mayıs'ta polislere saldıran fenomen "Basel" yakalandı | Video 03.05.2024 | 11:14
Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video 00:37
Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video 03.05.2024 | 10:58
Konya merkezli uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama | Video 01:01
Konya merkezli uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama | Video 03.05.2024 | 10:34
Polis ekiplerinden asırlık operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu | Video 00:41
Polis ekiplerinden asırlık operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu | Video 03.05.2024 | 10:22
Boğazına bozuk para kaçan yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı | Video 02:34
Boğazına bozuk para kaçan yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı | Video 03.05.2024 | 09:49
Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı | Video 03:50
Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangının büyüklüğü gündüz ortaya çıktı | Video 03.05.2024 | 10:08
Boğazına bozuk para kaçan yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada | Video 02:34
Boğazına bozuk para kaçan yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı! O anlar kamerada | Video 03.05.2024 | 10:05
Kars’ta jandarmadan terör operasyonu | Video 00:17
Kars’ta jandarmadan terör operasyonu | Video 03.05.2024 | 10:05
Rezidansın 18. katından alt kattaki balkonlara atlayarak polisten böyle kaçtı | Video 00:40
Rezidansın 18. katından alt kattaki balkonlara atlayarak polisten böyle kaçtı | Video 03.05.2024 | 09:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA