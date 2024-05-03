Ümraniye'de otobüs şoförüne silahlı saldırı: 6 el ateş etti | Video
Ümraniye'de bir İETT şoförü tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar şoförü takip eden şahıs, otobüsten inerek şoföre 6 el ateş etti. Silahlı saldırıda otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı.
Mustafa Gül isimli bir vatandaş, "Bu arkadaşlar Kadıköy'de tartışmışlar önce, şahıs öndeki araçla buraya gelmiş. Evine gidip silah almış ve şoförün üzerine ateş ederek şoför arkadaşı yaralamış. 3 mermi alarak yaralanmış. Üç mermiden, bir tanesini dizinden, bir tanesi kalçadan ve bir tanesi de kasığına gelmiş. Buradaki vatandaşlar tarafından müdahale edilmiş" dedi.
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