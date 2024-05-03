Polis ekiplerinden asırlık operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu | Video
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri 98 yıl hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası kararıyla aranan 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerden biri Eskişehir’den gelip Bursa'daki evinde yakalanırken, diğeri ise Nilüfer ilçesinde gözaltına alındı.
Yine hırsızlık suçlarından aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dursun K.'nın ise Nilüfer ilçesindeki bir ikamette kaldığı öğrenildi.
Operasyon için düğmeye basan ekipler, yapılan çalışmada 2 şüpheliyi ayrı noktalarda yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.
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