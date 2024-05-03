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Video Yaşam Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video
Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video

Başakşehir’de servis şoförü trafikte tartıştığı motosikletliye böyle saldırdı | Video

03.05.2024 | 11:08

Başakşehir’de bir servis şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne saldırdı. Saldırgan şoförü çevredeki diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir'de gerçekleşti. İddiaya göre trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan motosiklet ile servis sürücüsü, tartışmaya araçlarını durdurarak devam etti. Tartışma esnasında sinirlenen servis şoförü motosiklet sürücüsüne saldırmaya başladı. Saldırgan sürücü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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