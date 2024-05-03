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Video Yaşam Osmaniye'de durdurulan tırda 41 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Osmaniye'de durdurulan tırda 41 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Osmaniye'de durdurulan tırda 41 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

03.05.2024 | 11:08

Osmaniye’de uygulama noktasında durdurulan tırda 41 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda yaptığı aramada tırın kupa kısmına saklanmış çuvallarda 41 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Harun T. ve Ömer T. tutuklandı.
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