Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video

Sosyal medyada, Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu İddialarına ilişkin açıklama yapan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Müzeciliğin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında bunları muhafaza ediyoruz. Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Sahtecilikle ilgili bir durum asla söz konusu değildir. Eser, 32 aydır bu salonda sergileniyor" dedi.