Video Haber Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video
Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video

Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video

12.05.2022 | 15:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu | Video 01:38
PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu | Video 12.05.2022 | 16:36
Engin Ardıç | Bir Şahmeran eksikti 03:06
Engin Ardıç | Bir Şahmeran eksikti 12.05.2022 | 16:39
Okan Müderrisoğlu | Baba! Ne Suriye’si? | Video 04:18
Okan Müderrisoğlu | "Baba! Ne Suriye'si?" | Video 12.05.2022 | 16:37
SON DAKİKA: Yargıtay’dan flaş karar! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezası onandı! | Video 01:53
SON DAKİKA: Yargıtay'dan flaş karar! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı! | Video 12.05.2022 | 16:10
Milli Saraylar’dan ’Kaşıkçı Elması’ çalındı iddiasına yalanlama | Video 03:32
Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video 12.05.2022 | 15:38
Başkan Erdoğan’dan engelli sporculara destek Sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız | Video 24:29
Başkan Erdoğan'dan engelli sporculara destek "Sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız" | Video 12.05.2022 | 15:28
Salih Tuna | Yüce Türk Büyüğü’nün utanç verici hali 03:26
Salih Tuna | Yüce Türk Büyüğü’nün utanç verici hali 12.05.2022 | 14:49
Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Yiğitbaşı’nın yıllar önce Erdoğan’a teşekkür ettiği video gündem oldu | Video 01:34
Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Yiğitbaşı'nın yıllar önce Erdoğan'a teşekkür ettiği video gündem oldu | Video 12.05.2022 | 14:42
Mehmet Barlas | Rusya ile Ukrayna arasında uzun bir savaşın eşiğindeyiz 02:32
Mehmet Barlas | Rusya ile Ukrayna arasında uzun bir savaşın eşiğindeyiz 12.05.2022 | 14:29
Başkan Erdoğan Spor Aşkı Engel Tanımaz projesine katılacak | Video 02:31
Başkan Erdoğan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesine katılacak | Video 12.05.2022 | 14:18
Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan önemli açıklamalar: Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var | Video 01:22
Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan önemli açıklamalar: "Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var" | Video 12.05.2022 | 12:32
Can Ataklı CHP’ye ateş püskürdü! 30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı | Video 00:53
Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü! "30 yıldır yazıyorum hiçbir AK Parti’li bunu yapmadı" | Video 12.05.2022 | 09:42
Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video 02:24
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video 12.05.2022 | 00:47
Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! 9 vali görevden alındı 20 ilin valisi değişti | Video 02:36
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 9 vali görevden alındı 20 ilin valisi değişti | Video 12.05.2022 | 00:40
Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu, ’Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor’ dedi | Video 01:12
Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu, 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi | Video 11.05.2022 | 23:40
İlber Ortaylı’dan muhalefete mesaj! ’Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?’ | Video 05:35
İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?' | Video 11.05.2022 | 22:23
Ukrayna’da market rafları boşaldı | Video 00:42
Ukrayna'da market rafları boşaldı | Video 11.05.2022 | 21:46
AK Partili Akbaşoğlu’ndan CHP’li Engin Özkoç’a fotoğraflı FETÖ yanıtı! | Video 05:54
AK Partili Akbaşoğlu'ndan CHP'li Engin Özkoç'a fotoğraflı FETÖ yanıtı! | Video 11.05.2022 | 20:49
Kaçan aracı kovalayan Yunus Timleri TIR ile çarpıştı 1 polis şehit oldu | Video 00:19
Kaçan aracı kovalayan Yunus Timleri TIR ile çarpıştı 1 polis şehit oldu | Video 11.05.2022 | 19:29
Son dakika: Sultanbeyli’de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı | Video 00:56
Son dakika: Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı! 1 şehit 1 yaralı | Video 11.05.2022 | 19:19

Sosyal medyada, Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu İddialarına ilişkin açıklama yapan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Müzeciliğin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında bunları muhafaza ediyoruz. Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Sahtecilikle ilgili bir durum asla söz konusu değildir. Eser, 32 aydır bu salonda sergileniyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA