Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi hayatını kaybetti! 23 Mayıs’taki mahkeme tanık olarak dinlenecekti

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız trafik kazasında hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında tanık olarak dinlenecekti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı.
Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı. Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürüldü.
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19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.