Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi hayatını kaybetti! 23 Mayıs'taki mahkeme tanık olarak dinlenecekti
Giriş Tarihi: 16.5.2022 15:54 Son Güncelleme: 16.5.2022 15:59

Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi hayatını kaybetti! 23 Mayıs'taki mahkeme tanık olarak dinlenecekti

DHA
Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi hayatını kaybetti! 23 Mayıs’taki mahkeme tanık olarak dinlenecekti

Helikopter kazasından hayatını kaybeden BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir dönem koruma polsiliğini yapan Erol Yıldız Ankara'da gerçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız'ın 23 Mayıs'ta görülecek olan Muhsun Yazıcıoğlu davasında tanık olarak dinleneceği belirtildi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Erol Yıldız trafik kazasında hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında tanık olarak dinlenecekti.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı.



Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı. Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürüldü.



19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiği iddiası Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 13 yıldır hukuk mücadelesi sürüyor 13'üncü yıldönümünde Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü: Kaza mı? Suikast mi?

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Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi hayatını kaybetti! 23 Mayıs'taki mahkeme tanık olarak dinlenecekti
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