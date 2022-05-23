Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Kritik Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Giriş Tarihi: 23.5.2022 19:29 Son Güncelleme: 23.5.2022 19:36

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Kritik Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Kritik Kabine Toplantısı’nın ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile açık cezaevlerindeki koronavirüs izninin uzatılması öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Yine ekonomik veriler ve enflasyona karşı alınacak tedbirler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların masasında yer aldı. Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündem ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı. Öte yandan açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin karar da bu kabine toplantısında ele alındı. Enflasyon ve ekonomide alınacak tedbirlere ilişkin de ilgili bakanlıklar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri yine kabinenin gündemindeydi.

Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

KRİTİK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Külliye'de gerçekleşecek toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik etti. Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO oldu. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.

NATO İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Terör destekleri ile bilinen Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının değerlendirileceği toplantıda NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alındı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE DİĞER DIŞ GELİŞMELER

Edinilen son dakika bilgisine göre Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınan diğer konular oldu.

ENFLASYONLA MÜCADELE KABİNE TOPLANTISININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE İLGİLİ BAKANLARLA DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirildi. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

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SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Kritik Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak
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