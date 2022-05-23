SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Kritik Kabine Toplantısı’nın ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündem ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı. Öte yandan açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin karar da bu kabine toplantısında ele alındı. Enflasyon ve ekonomide alınacak tedbirlere ilişkin de ilgili bakanlıklar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri yine kabinenin gündemindeydi.
Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
KRİTİK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Külliye'de gerçekleşecek toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik etti. Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO oldu. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE DİĞER DIŞ GELİŞMELER
Edinilen son dakika bilgisine göre Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınan diğer konular oldu.
ENFLASYONLA MÜCADELE KABİNE TOPLANTISININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE İLGİLİ BAKANLARLA DEĞERLENDİRİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirildi. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.