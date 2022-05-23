SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Kritik Kabine Toplantısı’nın ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündem ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı. Öte yandan açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin karar da bu kabine toplantısında ele alındı. Enflasyon ve ekonomide alınacak tedbirlere ilişkin de ilgili bakanlıklar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri yine kabinenin gündemindeydi.

Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: