Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Uzay yolcuğunda ilk adım... | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Uzay yolcuğunda ilk adım... | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Uzay yolcuğunda ilk adım... | Video

23.05.2022 | 20:34

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri de peş peşe verdi. Gözlerin çevrildiği toplantının ardından Başkan Erdoğan, Yoklama kaçakları için bedelli askerlik yolunun açıldığını duyurdu. Erdığan, açık cezaevlerinde Kovid-19 izinlerinin de uzatıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan artık vakti geldi diyerek, uzay yolculuğunda ilk adımın da müjdesini verdi...

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