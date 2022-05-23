SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Uzay yolcuğunda ilk adım... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
39:08
07:22
Başkan Erdoğan: Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok | Video 23.05.2022 | 20:21
04:09
00:31
Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yolu | Video 23.05.2022 | 20:01
00:40
Başkan Erdoğan açıkladı: Mahkumların KOVID-19 izinleri uzadı | Video 23.05.2022 | 20:00
00:23
Son dakika: Abu Dabi'de restoranda patlama: Çok sayıda yaralı var | Video 23.05.2022 | 17:34
01:53
01:58
Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı paylaşımı | Video 23.05.2022 | 16:09
05:51
03:01
11:14
16:54
03:06
Rüşvet isteyen hazine avukatına operasyon kamerada | Video 23.05.2022 | 11:52
04:56
Şebnem Bursalı | ABD'ye İronili cevap! 23.05.2022 | 11:51
02:55
Haşmet Babaoğlu | Toplu ulaşım artık devletin işi olmalı! 23.05.2022 | 11:48
02:56
Engin Ardıç | Katakulli 23.05.2022 | 11:46
02:59
Hilal Kaplan | AK Gençlik'in söylemi 23.05.2022 | 11:44
04:16
Melih Altınok | Hangi Meral Akşener? 23.05.2022 | 11:41
03:51
Mehmet Barlas | CHP'nin mitingi parti içindeki tüm sorunları açığa çıkardı 23.05.2022 | 11:37
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri de peş peşe verdi. Gözlerin çevrildiği toplantının ardından Başkan Erdoğan, Yoklama kaçakları için bedelli askerlik yolunun açıldığını duyurdu. Erdığan, açık cezaevlerinde Kovid-19 izinlerinin de uzatıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan artık vakti geldi diyerek, uzay yolculuğunda ilk adımın da müjdesini verdi...