Video Haber Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yolu | Video
Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yolu | Video

Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yolu | Video

23.05.2022 | 20:01

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir."

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