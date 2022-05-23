Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yolu | Video

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir."