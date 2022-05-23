Başkan Erdoğan: Bundan sonraki önceliğimiz, insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır | Video

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile açık cezaevlerindeki koronavirüs izninin uzatılması öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Yine ekonomik veriler ve enflasyona karşı alınacak tedbirler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların masasında yer aldı. 3 saat süren toplantı sona erdi. Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.