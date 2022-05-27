Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına iştirak ediyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Türk demokrasisinin en kara günlerinden birinin 62. yıl dönümünde sizlerle beraberiz.

Darbe sonrası kurdukları düzmece mahkemelerle şu an bulunduğumuz yeri utanç adasına çevirenleri lanetle anıyorum.

Menderes'i ve arkadaşları darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları kara leke değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Milletimiz Menderes ve arkadaşlarını nasıl gönlüne nakşetmişse, Yassıada mahkemelerini de asla affetmeyecektir. Yassıada, milletimiz tarafından yıllarca "yaslıada" olarak anılmıştır.

27 Mayıs'tan beri Yassıada demokrasi kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti. Eser ve hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman vesayetin, kimi zaman emperyalizmin sözcülüğünü yapan medya aracılığıyla tehdit edildi. Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu.

15 TEMMUZ'U BAY KEMAL KAHVE İÇEREK İZLEDİ

15 Temmuz'da 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki burada yoktu. Sadece yaptığımız bir anonsla on binler Atatürk Havalimanı'na geldi, Bay Kemal ise tankların arkasından kaçtı.

Biz milletimizle birlikte tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birine imza attık. Bay Kemal gibiler Milletin şanlı direnişini televizyon karşısında keyif kahvesiyle içerek izledi. Milletin istikbali için Erol Olçok, Abdullah Tayyip gibi değerleri şehit verdik.

15 Temmuz'da millet canını kurtarmak isterken CHP Genel Başkanı'nın kimlerle pazarlık yaptığı da ortaya çıkacaktır. Temmuz'da Başbakan olacağım diyenlerin foyaları ortaya dökülecek.

Darbe gecesinden önce ne diyordu? Tankın üzerine ilk ben çıkarım. Fakat tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedik.

Bu adam şu anda da aynı mı? İşte açıklamalar yapıyor. Aynen 15 Temmuz gecesinin benzeri ifadeler. Değişen hiçbir şey yok. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.

Darbelerin yıkıcı etkisi sadece ekonomiyle sınırlı kalmamıştır. Adalet sistemi ve siyaset kurumunda yaşanmıştır.

Adaletin tecellisi yerine vesayetin sopası olan yargı en büyük zararı milletimiz nazarında yaşamıştır.

BAY KEMAL'İN ÖDEDİĞİ TAZMİNATLARI TÜRGEV VE ENSAR'A BAĞIŞLADIM

Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı da kaçırmış. Oradan 150 bin lira ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Bana düşen de bu parayı TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim. Hiç olmazsa birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bilsin. Paraları nereden bulacak? Devletin CHP'ye verdiği paraları buraya naklediyor.